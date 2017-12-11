 34 ألف مستفيد من خدمات مركز الأسنان بمستشفى بريدة المركزي العام الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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34 ألف مستفيد من خدمات مركز الأسنان بمستشفى بريدة المركزي العام الماضي

المناطق - بريدة

أوضحت إدرة مستشفى بريدة المركزي أن مجموع المستفيدن من خدمات مركز الأسنان في المستشفى خلال العام الماضي 1438هـ، بلغ 34117 مستفيد، إذ بلغ عدد مراجعي عيادة العلاج التحفظي 12038 مراجع، بينما سجل مراجعي عيادة الكشف 6666 مراجع، في حين راجع عيادة التقويم 4717 مراجع، وبلغ مراجعي عيادة التركيبات 3211 مراجع، وراجع عيادة أسنان الأطفال 2932 مراجع، كما راجع 2602 عيادة الوجه والفكين، واستقبلت عيادة صحة الفم والأسنان 1960 مراجع .

يُشار إلى أن مركز الأسنان بمستشفى بريدة المركزي أعتمد مؤخراً كمركز تدريبي للبورد والزمالة السعودية؛ من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويشتمل المركز على العديد من العيادات المتخصصة في طب وصحة الفم والأسنان

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