سياحية املج تحدد مهرجانها الثقافي الفني الاول

حددت لجنة التنمية السياحية موعد انطلاق مهرجان املج الثقافي الفني الاول تحت عنوان “مبدعون في تبوك” وذلك في يوم الخميس ٣ / ٤ / ١٤٣٩هـ على مسرح الكلية الجامعية بمبنى الجامعة الواقع جنوب المحافظة.

واوضح المتحدث باسم اللجنة مسعود الفايدي ان اللجنة حددت خلال اجتماعها اليوم الذي ترأسه محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي رئيس لجنة التنمية السياحية موعد انطلاق مهرجان املج الثقافي الفني الاول الذي تنظمه بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك تحت عنوان “مبدعون في تبوك” وذلك عند الساعة الثامنة من مساء الخميس ٣ / ٤ / ١٤٣٩هـ على مسرح الكلية الجامعية بمبنى الجامعة جنوب المحافظة حيث سيتم استضافة وتكريم عدد من مبدعي تبوك في الشعر والفن التشكيلي والرواية والتصوير الفوتوغرافي كما سيتم عرض المسرحية الوطنية الكوميدية “لحمة وطن” من بطولة الفنان والمخرج المسرحي خالد الحربي ، واضاف انه تم دعوة عدد من الضيوف للمهرجان من خارج المحافظة من الاعلاميين والمثقفين واضاف ان المهرجان سيواصل فعالياته المتعددة لليوم الثاني بمسيرة لقافلة املج السياحية وافتتاح المعرض لمبدعي وفنانيين المحافظة في القلعة التاريخية وزيارة المتاحف وعدد من الفعاليات المصاحبة واكد ان اللجنة تدعو كافة المثقفين والاهالي لحضور حفل الافتتاح في الموعد المحدد والاستمتاع بفعاليات المهرجان والعروضة المسرحية.