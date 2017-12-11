نائب أمير القصيم يتسلم من مدير التعليم تقريراً عن فعاليات صيف القصيم 38 “متعة .. ومعرفة”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مكتبة بديوان أمارة المنطقة رئيس اللجنة الرئيسية لبرامج الصيف مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالله بن إبراهيم الركيان .

واستمع سموه لشرح مفصل عن الجهود المبذولة من قبل مدير عام التعليم بالمنطقة عبدالله الركيان , والذي بين بأن برنامج مهرجان صيف القصيم 38 قدم العديد من المناشط والفعاليات، والتي طرحتها الجهات المشاركة واتسمت بالتنوع بين الترفيه والسياحة والثقافة واستعراض التجربة والإدارة، عبر أساليب جاذبة ومشوقة تتناسب مع ميول الشباب والفتيات، والخصائص العمرية لكل فئة بالمجتمع، بما يعزز القيم والمبادئ وتنمية مهارات الحياة. مبينًا بأن تعدد أماكن تنفيذ الفعاليات والمناشط، وشموليتها الجغرافية ساهم بوصولها إلى أكبر قدر ممكن من المستهدفين .

مشيراً إلى أن البرامج التي أشرفت عليها أمارة منطقة القصيم ، وقام بتنفيذها كل من الإدارة العامة للتعليم، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وفرع وزار ة الثقافة والإعلام، ومكتب الهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، والغرفة التجارية والصناعية ، والجامعة ، والأمانة ، تم اختيارها ورسم معالمها من قبل الشباب أنفسهم ، بعد أن شاركوا في ورشة عمل الخبراء لبناء البرامج والأنشطة الإبداعية الصيفية، التي استضافتها ونظمتها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، وهو الأمر الذي كفل تحقيق النجاح لتلك البرامج منذ البداية , بعد ذلك تسلم سموه تقريراً عن فعاليات “صيف القصيم 38 متعة .. ومعرفة” والذي يحتوي مناشط وبرامج الجهات الحكومية المشاركة , والذي يتضمن عدداً من التبويبات والتصنيفات ، التي تحوي نسباً رقمية ورسومات بيانية لعدد المستفيدين من أبناء المنطقة والبرامج المقدمة لهم , بالإضافة إلى تناول الصحافة الورقية المطبوعة ووسائل التواصل الاجتماعي لتلك الفعاليات مع تضمين ذلك بالصور والمشاهد التعريفية .

وأشاد نائب أمير منطقة القصيم بتقرير فعاليات صيف القصيم 38 , مقدماً شكرة وتقديره لكل القائمين على هذا المنشط الرائع لأبناء المنطقة مثنياً على كل من عمل وأجتهد لإنجاح هذا البرنامج مبدياً إعجابه بما تضمن من جهود لخدمة شباب وفتيات المنطقة وما يتم تقديمه من فعاليات وبرامج شاملة ومفيدة .