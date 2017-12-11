هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تتابع تفعيل المصليات المتنقلة

يتابع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض برنامج تفعيل المصليات المتنقلة في الأسواق والمجمعات التجارية والمنتزهات والميادين العامة وذلك ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بالفرع من خلال تقديم الفعاليات والأنشطة التوعوية في مدينة الرياض وذلك طيلة أيام في الأسبوع.

كما تتضمن خطة الفرع أيضاً توزيع منتجات الرئاسة التوعوية والتوجيهية على المواطنين والمقيمين.

ويحرص فريق العمل المكلف بالبرنامج على تكثيف تواجد المصليات المتنقلة في الأماكن العامة وغيرها، وتفعيل المناشط والفعاليات المصاحبة له.

ويحظى هذا البرامج بمتابعة مدير عام الفرع الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، واهتمام وعناية معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للرقي بالعمل الميداني والتوعوي وفق تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله.