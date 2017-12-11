136 محل تجاري اعيد تأهيله بطبب

كشف رئيس فرع الخدمات بمركز طبب التابع للأمانة منطقة عسير خالد يحيى قليله بأنه قد نجح الفرع بتطبيق مبادرة تحسين واجهات المباني التجارية بطبب على نطاق واسع ، و ذلك بعد ما تم العمل ضمن جدول زمني محدد مسبقا، بهدف تنظيم وتأهيل تلك المباني.

منوها الى انه قد وضعت خطة تنفيذية مسبقا ، و ذلك للبدء بتحقيق هدف تلك المبادرة عن طريق تطبيق آلية العمل المتضمنة تأهيل وتحسين واجهات المباني التجارية بمركز طبب ، حيث تم وضع آلية لتطوير وإعادة تأهيل تلك المباني التجارية والتي تضمنت أكثر من 136 محلا تجاري إضافة الى مجمعين تجاريين وثمانية دور للإيواء.

وأضاف قليله بأن نجاح المبادرة جاء بعد متابعة من المشرف العام على فروع الخدمات بالأمانة مهدي أبو عزيزه وبتوجيهات من أمين منطقة عسير المكلف م. عبد الله المصلح