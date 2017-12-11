طلاب هندسة المزاحمية في زيارة لشركة الالكترونيات المتقدمة

في إطار أنشطة كلية الهندسة بفرع كليات جامعة الملك سعود بالمزاحمية زار عدد من طلاب كلية الهندسة (شركة الالكترونيات المتقدمة) للتعرف من كثب في ما تقوم به والاستفادة من مهندسي الشركة الذين يعملون في نفس المجال في زيارة مهنية امتدت لساعات.

وبعد العرض المرئي ، جال الطلاب ومدير العلاقات العامة والإعلام وعدد من مهندسي الشركة في في أقسام الشركة الذين تولوا مهمة الشرح المفصل عن الشركة ووحداتها ومشاريعها التي كانت قد أنجزتها في مجال تصنيع النظم الإلكترونية الحديثة ومكاملة النظم وتوفير خدمات تصليح الأعطال لقطاعات مختلفة عسكرية ومدنية .

وفي ختام الزيارة قدم الطلاب شكرهم للشركة التي كانت قد شرعت أبوابها لاستضافتهم ومنحهم المزيد من الخبرة والدراية في ما يدور بداخل أروقتها مثمنين لهم جهدهم في اتاحة التواصل بين المجال الأكاديمي والمهني.