نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد .. وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد العريف ” العبدلي “

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين , بعد صلاة عصر اليوم, بجامع أم سعود الرشيد في مركز القصبة التابع لمحافظة العارضة, صلاة الميت على الشهيد العريف عبدالله بن ناجم العبدلي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي .

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم , عبر ذوو الشهيد العبدلي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف , مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة – أيدها الله – وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.حضر الصلاة وكيل محافظة العارضة د. خفير العمري ورئيس مركز القصبة خالد البقمي وجمع كبير من الاهالي.

‏‫