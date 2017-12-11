 الخدمة المدنية: غداً آخر موعد لمطابقة بيانات المتقدمين على الوظائف الهندسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية: غداً آخر موعد لمطابقة بيانات المتقدمين على الوظائف الهندسية

الخدمة المدنية: غداً آخر موعد لمطابقة بيانات المتقدمين على الوظائف الهندسية
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن غداً هو آخر موعد للمدعوين لمطابقة بياناتهم من المتقدمين على الوظائف الهندسية ، التي أعلنت عنها الوزارة نهاية الأسبوع الماضي طالبة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة من يوم الأحد الماضي وحتى نهاية دوام يوم غد ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، مؤكدةً أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة: الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج, والحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

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