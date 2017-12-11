شرطة جازان تنفي وجود لغم بجوار احد المطاعم بمحافظة هروب ..

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه بالاشارة لما تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود لغم بجانب أحد المطاعم بمحافظة هروب.

وبناء عليه فقد تم متابعة مانشر والتحري عن المعلومات وبالانتقال للموقع أتضح عدم صحة مانشر وأن المجسم عبارة عن قطعة إسمنتية دائرية باقي مخلفات بناء وجدت على الرصيف المقابل لدوار البلدية بجوار المطعم.

وأهاب الحكمي بالمواطنين بعدم الإنسياق خلف الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة وعلى كل مواطن تحمل المسؤلية في وأد الشائعات في مهدها

من جانب اخر العمل جاري للتحقق من مصدر مثل تلك الشائعات وأتخاذ اللازم حياله وفق التعليمات