وزير الصحة يكرم صحة تبوك لتميزها في تطوير أعمال الإسكان

كرم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم أمس الأول صحة تبوك بحضور وكلاء وزارة الصحة ومدراء عموم المناطق وقد استلم شهادة التكريم كلاً من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي والمساعد للشؤون الهندسية المهندس عبدالرحمن بن عطوة الحويطي ومدير إدارة الإسكان عبدالرحمن الجهني وذلك نظير الجهود المبذولة في تطوير أعمال الإسكان بالمديرية ومستشفيات منطقة تبوك بما انعكس ايجاباً في توفير بيئة ملائمة للساكنين .

وقد اعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي باسمه ونيابة عن زملاءه عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على هذا التكريم والذي يعتبره دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل رقي الخدمات الصحية بالمنطقة .