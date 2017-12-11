 بالفيديو.. بوتين يتجاهل بشار وضابط روسي يهينه ويمنعه من الوصول له | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. بوتين يتجاهل بشار وضابط روسي يهينه ويمنعه من الوصول له

المناطق- الرياض

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه إهانة ضابط روسي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، حينما منعه من الوصول للرئيس الروسي أثناء زيارته اليوم لقاعدة حميميم بسوريا.

ويظهر في مقطع الفيديو الرئيس الروسي يتحادث مع اثنين من ضباطه، والأسد يقف خلفهما ثم تقدم للوقوف بجانب بوتين، لكن لم يسمح له بالمجال، وتجاوز الضابط الروسي ووقف أمام بوتين الذي تجاهل وجوده تماماً.

كما يُظهر المقطع الرئيس الروسي يغادر، وحينما هم رئيس النظام السوري باللحاق به وضع ضابط روسي يده أمام وأمره بالوقوف مكانه، وما كان من الأسد إلا أن هز رأسه موافقاً على توجيه الضابط الروسي.

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