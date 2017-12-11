وفاة عامل وإصابة الآخر بإغماء بعد استنشاقهما مواد منظفة في خزان بخميس مشيط

ساهم الدفاع المدني بخميس مشيط مساء اليوم في انقاذ عامل جراء اختناقه مع زميله الذي توفى في الموقع بخزان أثر استنشاقهما مواد التنظيف .

وفي التفاصيل فقد تلقى مدني خميس مشيط بلاغا عن اختناق عاملين (من جنسية عربية )داخل خزان مياه بفناء أحد المنازل بمخطط الموسى بخميس مشيط أثر تعرضهما لاستنشاق مواد التنظيف اثناء عمليه تنظيف الخزان وقد باشرت فرقه الدفاع المدني استخراج العاملين من الخزان حيث اتضح وفاة احدهما وفق التقرير الطبي الاولي بينما العامل الاخر مصابا باغماء ولا زال على قيد الحياة اذ تم نقلهما للمستشفى والتنسيق مع الجهة الامنية المختصة لاسنكمال الاجراءات اللازمة.

اوضح ذلك المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي مهيبا بمراعاة تعليمات السلامة عند تنظيف مثل هذه المواقع المغلقة ووضع المحرك (ماطور الشفط) في الخارج وتجنب الكهرباء في هذه المواقع المبتلة وتجنب استخدام ادوات التنظيف مجتمعة حتى لا تتفاعل معا مطلقة نواتج مسببة خطورة على صحة الانسان مع ضرورة وجود شخص مشرف على عملية النظافة لمراقبة العمالة مع اهمية تغطية فوهات الخزانات بالمنازل او العمائر تحت الانشاء والتعمير وغرف الصرف الصحي بشكل محكم حتى لا تكون مصيدة او مكمنا للخطورة لمن يمر بها خصوصا الاطفال.