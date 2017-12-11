السياحة العالمية تطلق ” أوسكار” الاعلام السياحي العربي ب28 جائزة لأول مرة

دشن الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية جوائز الاعلام السياحي العربي لعام 2018 في الدورة العاشرة لها وأطلق إشارة فتح باب الترشح لجوائز المركز العربى للإعلام السياحى 2018 بحضور الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز ولفيف من مسئولين السياحة بالوطن العربي وعمان .في بداية الاحتفال رحب الدكتور سلطان بالحضور وشكر الدكتور طالب الرفاعي على رعايته وحضوره وأشار اليحائي الى دعم منظمة السياحة العالمية لانشطة المركز وجميع الافكار الإعلامية التي تسهم في دعم السياحة العربية ثم عرض فيلما عن جوائز الاعلام السياحي العربي في دورتها الجديدة ثم تحدث الدكتور الرفاعي وأكد على دعمه الكامل للاعلام السياحي العربي واثنى على دور المركز العربي للاعلام السياحي والذي بدا منذ عشر سنوات وبين الرفاعي أهمية دور الاعلام وأنشطته المتعددة والتي تسهم في تحفيز القطاع السياحي العربي والعالمي وأشار الرفاعي الى انه من كل ستة أشخاص في العالم يسافر شخص واحد بمجموع مليار و200 مليون مسافر سنويا واشار الرفاعي الى أهمية دعم الاعلام السياحي العربي ليقوم بدوره المنوط به في دعم وتحفيز السياحة العربية العربيةومن جهته أشار الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز الى ان المركز العربي للإعلام السياحي فتح المجال لإستقبال الترشيحات للدورة العاشرة لجوائز أوسكار الإعلام السياحي العربي بداية من10ديسمبر 2017الى 10 فبراير 2018 على الموقع المخصص للتصويتhttp:// www.4tma.net/ واوضح اليحيائي ان الجوائز تهدف إلى دعم حركة السياحة في الدول العربية وتسليط الضوء على المدن المتميزة سياحيا وتحفيز السياحة العربية البينية كما تهدف إلى تكريم الشخصيات والمؤسسات والفنادق التي تسهم في دعم صناعة السياحة فى تلك البلدان .وتلقى جوائز الإعلام السياحي اهتماما كبيرا من صناع السياحة والفندقة بالمنطقة العربية، وتوصف بأنها “أهم جوائز عربية في مجال السياحة”.وتمنح جوائز المركز العربي للإعلام السياحي تحت اشراف لجنة تحكيم مكونة من نخبة من الأكاديميين والصحفيين المتخصصين في دراسة المحتوى والتغطية الصحفية ومدى التزامها بالمعايير المهنية.وأوضح اليحيائي شروطقائمة فئات الجوائز التى اقرتها لجنة الجوائز لعام 2018 وهي كالتالي

-جائزة افضل صحفي متخصص

– جائزة أفضل كاتبة متخصصة

– جائزة أفضل برنامج تلفزيوني

– جائزة أفضل برنامج إذاعي

– جائزة أفضل مجلة سياحية عربية

– جائزة أفضل صحيفة عربية تهتم بالسياحة المحلية والعربية

– جائزة أفضل برنامج تسجيلي سياحي

– جائزة أفضل وكالة أنباء عربية تهتم بالأخبار السياحية العربية

– جائزة أفضل لقطة مصورة

– جائزة أفضل حملة ترويجية للسياحة المحلية

– جائزة أفضل مهرجان سياحي عربي ( تخص مهرجانات التنشيط السياحي في الدول العربية )

– جائزة أفضل موقع سياحي اليكتروني

– الفئة الثانية ( الإعلام السياحي التواصلي )

– جائزة أفضل حساب سياحي على موقع تويتر

– جائزة أفضل حساب سياحي على موقع الإنستجرام

– جائزة أفضل حساب سياحي على موقع السنا بشات

– جائزة أفضل حساب سياحي على الفيس بووك

– جائزة أفضل مدونة سياحية

– جائزة أفضل قناة سياحية على موقع اليوتيوب

– الفئة الثالثة ( الهيئات السياحية العربية )

– جائزة أفضل هيئة سياحة عربية تحقق نسبة نمو في السياحة العربية لعام2017

( تحددها إحصائيات جذب السياح العرب لعام 2017 )

– جائزة أفضل فندق فئة الخمس نجوم ( يتميز بالضيافة العربية والعادات العربية والتصميم العربي )

– جائزة أفضل فندق فئة الأربع نجوم ( يتميز بالضيافة العربية والعادات العربية والتصميم العربي )

– جائزة أفضل معلم سياحي عربي

– جائزة أفضل شركة طيران عربية

– جائزة أفضل وكالة سفر وسياحة

– جائزة أفضل المدن السياحية العربية

– جائزة أفضل معرض سياحي عربي.

5- الفئة الرابعة (الشخصيات السياحية العربية )

– شخصية العام السياحية ( شخصية عربية مؤثرة فى قطاع السياحة واسهم مساهمات بارزة في دعم السياحة العربية )

– الشخصية الحكومية الداعمة للسياحة العربية

– سفير السياحة العربية

– القيادة العربية للهيئات الأجنبية

– أفضل مدير عام عربي على مستوى فنادق الخمس نجوم

– أفضل مدير عام عربي للعلاقات العامة على مستوى الهيئات السياحية

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في شهر فبراير 2018وتكريمهم في حفل يقام في شهر يوليو 2018.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن تدشين جوائز أوسكار الاعلام السياحي في مركز سلطنة عمان للمعارض على هامش اجتماع وزراء الثقافة والسياحة العالمي والمقام في مسقط عاصمة سلطنة عمان خلال الفترة من ١٠-١٢ ديسمبر 2017

ويطلق المركز العربي للإعلام السياحي جوائزه السنوية منذ عام 2008، واستضافت مصر أربع دورات، ودبي ثلاث دورات ، ومسقط دورتين

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