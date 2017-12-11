مبعوث خادم الحرمين يقدم التعازي للقيادة العمانية في وفاة تركي آل سعيد

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان بمكتبه مساء اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مبعوث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والوفد المرافق لسموه الذي وصل إلى سطنة عُمان اليوم لتقديم العزاء في وفاة سمو السيد تركي بن محمود آل سعيد ـرحمه الله-.

وقد نقل سمو الأمير خالد الفيصل خلال الاستقبال تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـحفظه الله- إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سُلطان عُمان ودعواته بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ سُلطان عُمان ويديم عليه لباس الصحة والعافية.

من جانبه، حمّل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل نقل تحيات جلالة سُلطان عُمان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته الطيبة له بدوام الصحة والعافية.

كما أعرب سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو مبعوث خادم الحرمين الشريفين على مبادرتهم الطيبة وتعازيهم الخالصة، داعيًا المولى القدير أن يجنّبهم والشعب السعودي كل سوء ومكروه.

رافق سمو الأمير خالد الفيصل في الزيارة معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي.