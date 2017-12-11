قرعة دوري الأبطال: باريس يصطدم بالريال وتشيلسي يتحدى برشلونة

أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، والتي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية ، عن المواجهات التالية :

يوفنتوس الإيطالي × توتنهام الإنجليزي

بازل السويسري × مانشستر سيتي الإنجليزي

بورتو البرتغالي × ليفربول الإنجليزي

أشبيلية الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي

شاختار دونيتسك الأوكراني × روما الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي × برشلونة الإسباني

بايرن ميونخ الألماني × بشكتاش التركي

وتقام مباريات جولة الذهاب في هذا الدور على ملاعب الفرق المذكورة أولا وذلك في أيام 13 و14 و20 و21 شباط/فبراير المقبل فيما تقام مباريات جولة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة وذلك في أيام السادس والسابع و13 و14 آذار/مارس المقبل.