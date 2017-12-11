أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، والتي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية ، عن المواجهات التالية :
يوفنتوس الإيطالي × توتنهام الإنجليزي
بازل السويسري × مانشستر سيتي الإنجليزي
بورتو البرتغالي × ليفربول الإنجليزي
أشبيلية الإسباني × مانشستر يونايتد الإنجليزي
ريال مدريد الإسباني × باريس سان جيرمان الفرنسي
شاختار دونيتسك الأوكراني × روما الإيطالي
تشيلسي الإنجليزي × برشلونة الإسباني
بايرن ميونخ الألماني × بشكتاش التركي
وتقام مباريات جولة الذهاب في هذا الدور على ملاعب الفرق المذكورة أولا وذلك في أيام 13 و14 و20 و21 شباط/فبراير المقبل فيما تقام مباريات جولة الإياب على ملاعب الفرق المنافسة وذلك في أيام السادس والسابع و13 و14 آذار/مارس المقبل.
قرعة دوري الأبطال: باريس يصطدم بالريال وتشيلسي يتحدى برشلونة
أسفرت قرعة الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، والتي أجريت اليوم في مدينة نيون السويسرية ، عن المواجهات التالية :
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