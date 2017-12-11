 مقتل مسؤول شؤون أفراد مليشيا الحوثي في جبهة ميدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مقتل مسؤول شؤون أفراد مليشيا الحوثي في جبهة ميدي

مقتل مسؤول شؤون أفراد مليشيا الحوثي في جبهة ميدي
المناطق - اليمن

أكدت مصادر عسكرية خاصة، أن مسؤول شؤون أفراد مليشيا الحوثي في جبهة ميدي، قتل بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني استهدف اجتماعا لهم في أحد الأبنية جنوب غرب المدينة.

وقالت المصادر ، إن القيادي الحوثي، عبدالله يحيى علي مهدي، مسؤول شؤون الأفراد بمليشيا الحوثي في ميدي، قتل مع خمسة آخرين من عناصر المليشيا، وأصيب العشرات، بقصف مدفعي استهدف اجتماع  لهم في أحد الأبنية جنوب غرب مدينة ميدي، وفقا لمواقع إعلامية يمنية.

إلى ذلك قالت مصادر محلية، بمحافظة حجة، إن مليشيا الحوثي دفعت ظهر اليوم الإثنين، بتعزيزات عسكرية تتكون من عشرات الأطقم المحملة بالمقاتلين، من أحد معسكراتها التدريبية في وادي مور، باتجاه جبهة ميدي الساحلية، التي تتعرض فيها المليشيات لعمليات استنزاف مستمرة من قبل قوات الشرعية.

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