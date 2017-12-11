 بتكوين تتجاوز 17 ألف دولار في يوم إطلاقها بالبورصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بتكوين تتجاوز 17 ألف دولار في يوم إطلاقها بالبورصة

بتكوين تتجاوز 17 ألف دولار في يوم إطلاقها بالبورصة
المناطق - وكالات
ارتفع عقد أقرب استحقاق لعملة “بتكوين” في بورصة “سي.بي.أو.إي” في شيكاغو، الاثنين، متجاوزة 17 ألف دولار، وذلك في أول أيام التداول للعقود الآجلة للعملة المشفرة.

وفتح استحقاق يناير عند 15 ألفا و460 دولارا في نيويورك مساء الأحد، قبل أن يقفز إلى 17 ألفا و170 دولارا خلال التداولات الآسيوية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وبلغ السعر في أحدث التعاملات 17 ألفا و120 دولارا، بعلاوة تزيد ألف دولار على السعر في بورصة جيميني.

وتجري تسوية العقود الآجلة للعملة نقدا بناء على مزاد سعر بتكوين بالدولار الأميركي في بورصة جيميني، التي تملكها وتتولى تشغيلها شركتا كاميرون وتايلر وينكلفوس للعملات الافتراضية.

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