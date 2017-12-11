تعليم نجران يحتفي بيوم مكافحة الفساد الدولي

احتفت إدارة تعليم نجران باليوم الدولي لمكافحة الفساد بحضور مساعدة الشؤون التعليمية – بنات سراء بنت سعيد الشهراني ورئيسات الشؤون التعليمية بمكاتب التعليم ومديرات الإدارات والمشرفات التربويات وعدد من الإداريات ، بتنظيم من إدارة التوعية الإسلامية للبنات ووحدة المتابعة النسائية والقسم النسائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية ، بدأت الفعاليات بكلمة مديرة التوعية الإسلامية وردة النملان قالت فيها : مكافحة الفساد متجذرة في ديننا الحنيف والمملكة تشارك المجتمع الدولي الاحتفاء بهذه المناسبة لترسيخ قيم النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد بما يسهم في تحقيق رؤيتها 2030 والتي جعلت ذلك من مرتكزاتها الرئيسية ، فيما تحدثت مساعدة الشؤون التعليمية في كلمتها عن أنواع الفساد المتمثلة في الفساد المالي والإداري والأخلاقي وقد أكدت على استشعار المسؤولية والعمل على استغلال الميزانيات التشغيلية وفق بنود الصرف المخصصة بما يعود على خدمة الطالبة ، وكذلك المحافظة على أسرار الوظيفة وعدم الافشاء بها واحترام مواعيد الدوام ، وأشارت إلى أن الفساد الأخلاقي هو مجمل الانحرافات السلوكية للموظف والتي منها استغلال الوظيفة للمصلحة الشخصية والمحاباة دون النظر لاعتبارات الكفاءة ، وفي ختامها شكرت للإدارات المنظمة جهودهم في إقامة الفعالية .

بعدها ألقت رئيسة وحدة المتابعة النسائية وضحى الوادعي كلمة أشادت بالجهود العظيمة التي تقودها بلادنا في سبيل مكافحة الفساد من خلال تتبع مواطن الفساد الإداري في مؤسسات الدولة والعمل على تغييرها بالمناقشة حينًا وبالمتابعة مع ذوي صنع القرار حينًا آخر وبالنشر عبر وسائل الإعلام ، وأضافت بأن لمكافحة الفساد ومحاربته آثار عظيمة تضمن لبلادنا الوثوب والرقي والريادة والتماسك والقوة ، وعلينا كتربويات الاضطلاع بمسؤولياتنا بكل إرادة وعزم وحزم ووعي بالقوانين التي تحكم سير المؤسسات وتنظم أعمالها وهذا ينتج من روح الانتماء الحقيقي للوطن . فيما نوهت رئيسة قسم قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ريم الاسمري بسعي حكومتنا إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ونبذها من خلال تطبيق مبادئ الدين الإسلامي الذي يعد مخالفة شرعية قبل أن تكون قانونية ومكافحة الفساد تعزز قيم النزاهة والمراقبة والمحاسبة وتنتهج مفهوم الشفافية في العمل كونه إلزامًا والتزاما شرعيًا ووطنيًا وأخلاقيًا ، وتطرقت كذلك للجنة العليا لمكافحة الفساد وما تقوم به . وقدمت الدكتورة ربح الداودي من مستشفى القاضي التخصصي لمحة عن الإجازات المرضية حسب القوانين والأنظمة في المملكة ، ورؤية الطبيب والعامل بالمجال الصحي حول الإجازات المرضية . وتحدثت مشرفة التوعية الإسلامية غادة الزهراني عن الفساد في تربية الأبناء ومخافة الله في تربيتهم ومراعاة الأمانة والمسؤولية في ذلك ، وعددت ظاهر الفساد في التربية والتي منها إنشاء الأطفال على الخوف والهلع والتهور وسلاطة اللسان وتعويدهم على الترف وبسط اليدين والحرمان من العاطفة . وتضمن الحفل عروض مرئية بمشاركة الإدارات النسائية ، وقدمت طالبات الثانوية السادسة حوار عن سلب الطفولة ، ووحدة المتابعة مشهد عن الوساطة وعواقبها ، وصورة وتعليق ، واختتم الحفل بتكريم الشهراني لراعي الحفل والإدارات المنظمة .