 مستشفى الجامعي بالخبر يستضيف الاجتماع السنوي لقسم الامراض الباطنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مستشفى الجامعي بالخبر يستضيف الاجتماع السنوي لقسم الامراض الباطنية

مستشفى الجامعي بالخبر يستضيف الاجتماع السنوي لقسم الامراض الباطنية
المناطق- منال الدوسري
برعاية معالي مدير جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، يستضيف مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر صباح غدا الأربعاء الاجتماع السنوي لقسم الامراض الباطنية عن امراض المسنين والذي يستمر ليومين من 25 – 26 ربيع الأول وذلك في المركز التعليمي بالمجمع السكني رقم 1 بالخبر بمشاركة 17 متحدثا من خارج المملكة مثل مصر والكويت والامارات ومن دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا وكذلك مشاركين من مستشفيات خارج المنطقة الشرقية.
من جانبها قالت الدكتورة وفاء البابطين استشاري الامراض الباطنية المشرف على الاجتماع بأن اجتماع هذا العام سوف يتناول العديد من المواضيع الطبية الهامه التي تتعلق بصحة المسنين واخر المستجدات في هذا التخصص حيث دعا المستشفى الجامعي عدد من المتخصصين في مجال رعاية المسنين والذي له دور كبير في خدمة هذه الفئة الغالية واهميتها بالنسبة للمجتمع ضمن عوامل عديدة يجب ان تكون ضمن الاطار العام للرعاية بالمسن من مناظير كثيرة منها الرعاية الصحية وتهيئة الأجواء الملائمة للمسن وغيرها من جوانب التوعية العامة لأهل وذوي المسن إضافة الى الجوانب الطبية التي يختصها بها اهل الاختصاص .
واختتمت الدكتورة البابطين بان الاجتماع سيخرج بالعديد من التوصيات في يومه الأخير والتي سوف تتناول ما دار في هذين اليومين والخروج بتوصيات تهم الجوانب العلمية والعملية في رعاية المسن والامراض المصاحبة لهذه الفئة العمرية، مقدمة الشكر لإدارة الجامعة والمستشفى الجامعي بالخبر على تسهيل ودعم الحملة الثانية لرعاية المسنين والاجتماع  السنوي للقسم متمنية التوفيق للجميع.

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