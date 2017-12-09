محمد صلاح يتوج بجائزة “BBC” لأفضل لاعب إفريقي للعام 2017

حصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، على جائزة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، لأفضل لاعب في قارة إفريقيا للعام 2017.

وتفوق الفرعون محمد صلاح على كل من، الغابوني بيير-إمريك أوباميانغ، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، والغيني نابي كيتا، لاعب وسط ريد بول لايبزيغ الألماني، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور موزيس، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

وأصبح محمد صلاح خامس ثالث عربي، وثالث لاعب مصري يتوج بالجائزة، بعد المصريين محمد بركات (2005)، ومحمد أبوتريكة (2008)، والثنائي الجزائري ياسين إبراهيمي (2014)، ورياض محرز (2016).