 ميزة جديدة تنهي عصر إشعارات واتس آب المزعجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ميزة جديدة تنهي عصر إشعارات واتس آب المزعجة

ميزة جديدة تنهي عصر إشعارات واتس آب المزعجة
المناطق - الرياض

يمكن أن تصبح الإشعارات الواردة من المجموعات على واتس آب شيئا من الماضي، وذلك بفضل ميزة جديدة يختبرها التطبيق المملوك من قبل فيسبوك.

وتسمح الميزة للمستخدمين بإرسال ردود خاصة إلى أعضاء المجموعة، بدلا من نشرها بشكل عام. وتعد ميزة “الرد الخاص” الجديدة واحدة من عدة ميزات يجري اختبارها حاليا عبر نظام بيتا على تطبيق الرسائل، بما في ذلك وضعية “صورة ضمن صورة”.

ورُصدت الميزة من قبل موقع WABetaInfo، في أحدث إصدار بيتا على جهاز الكمبيوتر ونسخة التطبيق على شبكة الإنترنت.

ويتيح خيار “الرد الخاص” إمكانية الرد مباشرة على رسالة شخص معين، دون الحاجة إلى مغادرة المجموعة. ويمكن تطبيق العملية عبر الضغط على خيار الرد لفترة طويلة، حيث ستظهر قائمة من الإجراءات المتاحة.

ويمكن للميزة أن تخفض عدد الإشعارات العديدة المزعجة، التي تظهر أثناء المحادثات الجماعية.

وتجدر الإشارة إلى أنه، في نوفمبر الماضي، أطلق واتس آب ميزة مشاهدة فيديوهات يوتيوب مباشرة عبر التطبيق، وذلك كجزء من تحديث  نظام IOS الجديد.

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