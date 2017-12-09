 خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين بينهم قيادات بارزة بغارات للتحالف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين بينهم قيادات بارزة بغارات للتحالف

خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين بينهم قيادات بارزة بغارات للتحالف
المناطق - الرياض

لقيت قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي الانقلابية، الاثنين، مصرعها بغارات شنتها مقاتلات  التحالف العربي بقيادة السعودية في الجوف شمال اليمن والحديدة.

وأفاد مصدر ميداني أن غارات جوية استهدفت تجمعات ميليشيات الحوثي في جبال الاجاشر شمال شرق  الجوف، وأدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من الميليشيات، بينهم 3 من القيادات الميدانية.

وأوضح أن هذه القيادات الحوثية هم أبو ميثاق وأبو طراد وعايض أبو زيد”.

وفي الأثناء، سقطت عدد من قيادات ميليشيات الحوثي في غارات للتحالف، الاثنين، استهدفت مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري أن من أبرز قيادات الحوثي التي لقيت مصرعها، علي محمد سليمان حليصي والمكنى بأبو مالك، ونادي حميد قاسم هيكل.

وأشار إلى أن القياديين الحوثيين هما من القيادات التي كانت مسؤولة عن صناعة الصواريخ في مزارع حيس بمساعدة خبراء إيرانيين.

وأضاف المصدر أن القيادي الحوثي عبدالرحمن محمد الدحن لقي مصرعه أيضا بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي مع مجموعة معه أثناء محاولة تعزيزهم صفوف الميليشيات الانقلابية على خط التحيتا.

كما لقي القيادي الحوثي المدعو أبو رماح مصرعه مع مرافقيه في إحدى غارات لمقاتلات التحالف في منطقة الجاح.

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