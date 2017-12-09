إطلاق صاروخ على إسرائيل.. وغارات تستهدف غزة

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي “ردا على إطلاق صاروخ، قامت دبابة وطائرات لسلاح الجو بقصف مواقع لحماس في جنوب قطاع غزة”، دون توضيح المكان الذي سقطت فيه القذيفة وما إذا كانت أوقعت ضحايا.

ولم يصدر بعد أي رد فعل فلسطيني من قطاع غزة على إعلان إسرائيل عن هذه الغارات.

وكانت طائرات إسرائيلية أغارت السبت على قطاع غزة ردا على سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين.

وجاء إطلاق الصواريخ من غزة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويتظاهر منذ الأربعاء آلاف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين وفي قطاع غزة للتعبير عن الغضب على القرار الأميركي، وسط مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وقتل أربعة فلسطينيين بنيران إسرائيلية منذ الأربعاء.