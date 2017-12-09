 غدا الثلاثاء.. مدني مكة ينفذ فرضية سقوط طائرة في شمال جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 11 ديسمبر 2017 ميلاديا

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غدا الثلاثاء.. مدني مكة ينفذ فرضية سقوط طائرة في شمال جدة

غدا الثلاثاء.. مدني مكة ينفذ فرضية سقوط طائرة في شمال جدة
المناطق - جدة

ينفذ مدني منطقة مكة المكرمة عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء تجربة فرضية عن سقوط طائرة نهاية طريق الأمير متعب ( الأربعين سابقاً ) شمال محافظة جدة ، يشارك في الفرضية عدة جهات حكومية وشركات وطنية، وتأخذ التجربة في مراحلها عدة فصول حتى تصل إلى ورود البلاغ لفرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، وتمتد مراحل التجربة تباعاً ليتدخل في عملياتها ما يصل إلى عشرين جهة بما فيها مطار الملك عبدالعزيز الذي تلقى في بداية الساعة 10:00 بلاغاً من قائد الطائرة ، وجميع مراحل التجربة ستكون معروضة بالمركز الإعلامي المنشأ في منطقة الحدث والمخصص للجهات الإعلامية فقط.

وتأتي هذه التجربة ضمن برامج التدريب الذي ينفذها الدفاع المدني ويعمل من خلالها على قياس أداء الفرق وكذلك الجهات المشاركة وفق معطيات محددة لمثل تلك التجارب الفرضية.

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