بدعم من رئيس هيئة الرياضة.. الأهلي المصري يواجه أتلتيكو مدريد بشعار “السلام ضد الإرهاب”

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري الاثنين عن مواجهة أتلتيكو مدريد الأسباني وديا في 30 ديسمبر الجاري في ملعب برج العرب بالإسكندرية، في احتفال رياضي تحت عنوان “السلام ضد الارهاب”، بحسب ما ذكر النادي في بيان له اليوم.

وقال الأهلي أن الاحتفالية ستكون “رسالة واضحة للتأكيد على الدور الوطني للمؤسسات الرياضية لدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الإصلاح والتقدم”.

وأضاف أن أتلتيكو مدريد سيكون “بكامل نجومه في ملعب برج العرب، بعد قيام إدارة النادي بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية”.

ويتضمن المهرجان أيضاً العديد من الفقرات الفنية بمشاركة كوكبة من نجوم الفن وفي مقدمتهم محمد حماقي ورابح صقر وأحمد الهرمي ووليد الشامي.

وأشار النادي أن الاحتفالية ستقام “بدعم كامل وسخي برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، والذي يؤكد على العلاقات الوطيدة والتضامن اللامحدود بين الشعبين المصري والسعودي في كل المواقف”

من جهته، وجه رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب الشكر والتحية للمستشار تركي آل الشيخ على دعمه الكامل لهذا المهرجان ورعايته وحرصه على إقامة هذه الاحتفالية في أجواء عربية بشكل عام؛ مصرية وسعودية بشكل خاص وهو ما يعكس عمق التلاقي والمحبة بين البلدين، خاصة أن العائد المادي لهذا المهرجان سوف يخصص لصالح أسر شهداء الوطن.