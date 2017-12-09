 خلال تسلمه رسالتي ماجستير  “للشيخي والعتودي” من منسوبي إمارة المنطقة.. أمير جازان يشيد بدور ومخرجات جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اليمن.. هلاك قيادات حوثية بارزة في غارات للتحالف بالجوف والحديدة “واتس آب” سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة نهاية الشهر ولي العهد يهنئ الشيخ ناصر بن صباح الأحمد بمناسبة تعيينه نائباً أولاً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع اعتماد مختبر مركزي جازان من ( CBAHI ) ” مختبراً إقليمياً ”  بلدية فيفاء تشارك في الحملة الوطنية لتمكين المرأة  أمير جازان يدشن الموقع الرسمي لجمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة ويتسلم تقرير الجمعية خلال تسلمه رسالتي ماجستير  “للشيخي والعتودي” من منسوبي إمارة المنطقة.. أمير جازان يشيد بدور ومخرجات جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بدعم من رئيس هيئة الرياضة.. الأهلي المصري يواجه أتلتيكو مدريد بشعار “السلام ضد الإرهاب” غدا الثلاثاء.. مدني مكة ينفذ فرضية سقوط طائرة في شمال جدة وزير التعليم: المملكة تتجه لخلق اقتصاد متنوع يوفر فرصاً جديدة للجيل القادم إطلاق صاروخ على إسرائيل.. وغارات تستهدف غزة الخطوط السعودية تنقل 29,5 مليون ضيف في 2017

خلال تسلمه رسالتي ماجستير  “للشيخي والعتودي” من منسوبي إمارة المنطقة.. أمير جازان يشيد بدور ومخرجات جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية

خلال تسلمه رسالتي ماجستير  “للشيخي والعتودي” من منسوبي إمارة المنطقة.. أمير جازان يشيد بدور ومخرجات جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية
المناطق - أمل بهكلي
اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بدور وتعاون جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية وما تقدمه من مخرجات في الدراسات العليا لمنسوبيها من الجهات الأمنية والحكومية، جاء ذلك خلال تسلم سموه بمكتبه اليوم ، لرسالتي الماجستر  من كل من مدير ادارة المشتريات بالامارة أحمد بن خليل الشيخي والموظف بمحافظة الدرب أحمد بن حجاب عتودي من منسوبي امارة المنطقة  ، وذلك بمناسبة حصولهما على درجتي الماجستير مع مرتبة الشرف في المجال الاداري بعنوان ” الانماط القيادية وعلاقتها بالالتزام التنظيمي ، والثقة التنظيمة وعلاقتها بالاداء الوظيفي”.

وثمن سموه جهودهما المبذولة للحصول على الدرجة العلمية وما قدماه خلال مسيرتهما  العلمية، وهنأ سمو أمير جازان ، الموظف أحمد الشيخي وأحمد العتودي،  متمنيا له التوفيق والفائدة في حياتهما  العملية .
من جانبهما عبر كل من الشيخي والعتودي عن شكره لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة والتي تعد دافعا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن والمواطن.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>