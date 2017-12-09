خلال تسلمه رسالتي ماجستير  “للشيخي والعتودي” من منسوبي إمارة المنطقة.. أمير جازان يشيد بدور ومخرجات جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بدور وتعاون جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية وما تقدمه من مخرجات في الدراسات العليا لمنسوبيها من الجهات الأمنية والحكومية، جاء ذلك خلال تسلم سموه بمكتبه اليوم ، لرسالتي الماجستر من كل من مدير ادارة المشتريات بالامارة أحمد بن خليل الشيخي والموظف بمحافظة الدرب أحمد بن حجاب عتودي من منسوبي امارة المنطقة ، وذلك بمناسبة حصولهما على درجتي الماجستير مع مرتبة الشرف في المجال الاداري بعنوان ” الانماط القيادية وعلاقتها بالالتزام التنظيمي ، والثقة التنظيمة وعلاقتها بالاداء الوظيفي”.

وثمن سموه جهودهما المبذولة للحصول على الدرجة العلمية وما قدماه خلال مسيرتهما العلمية، وهنأ سمو أمير جازان ، الموظف أحمد الشيخي وأحمد العتودي، متمنيا له التوفيق والفائدة في حياتهما العملية .

من جانبهما عبر كل من الشيخي والعتودي عن شكره لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة والتي تعد دافعا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن والمواطن.