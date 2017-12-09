 أمير جازان يدشن الموقع الرسمي لجمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة ويتسلم تقرير الجمعية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، الموقع الرسمي لجمعية الأزمات النفسية والاجتماعية.جاء ذلك أثناء استقبال سموه لرئيس مجلس إدارة جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بجازان الدكتور طاهر عريشي، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير جازان بالدكتور العريشي وبأعضاء الجمعية متمنيا لهم التوفيق والسداد في الأعمال الموكلة لهم في الخدمات الإنسانية التي تقدم للمجتمع كافة.

كما شدد سموه على اهمية التعاون بين الجمعية الجهات المختصة و وعقد لقاءات دورية لتسهيل مهام الجمعية كونها الجمعية الوحيدة على مستوى المملكة في مجال الأزمات النفسية والاجتماعية.

بعد ذلك استمع سمو أمير جازان لشرح مفصل عن الجمعية، والمهام والأعمال التي تقوم بها والأهداف التي تسعى لتحقيقها.

كما تسلم سموه تقريراً شاملاً عن الجمعية وعن الخطط التشغيلية لها واهم الهداف التي تسعى لتنفيذها ومن أبرزها توعية المتعرضين للأزمات بالطرق الصحيحة لتجنب آثارها النفسية و تقديم الرعاية النفسية لهم وتثقيف النشىء نفسياً خاصة في إدارة القرارات الصعبة التي يمر بها الفرد عند الأزمات وإقامة قسم نسائي للخدمة الاجتماعية.

وفي نهاية اللقاء عبر الدكتور طاهر عريشي وأعضاء الجمعية عن شكره لسمو أمير المنطقة وعلى حسن الاستقبال وعلى ما استمعو إليه من توجيهاته لخدمة ابناء المنطقة.