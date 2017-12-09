 اعتماد مختبر مركزي جازان من ( CBAHI ) ” مختبراً إقليمياً ”  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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اعتماد مختبر مركزي جازان من ( CBAHI ) ” مختبراً إقليمياً ” 

اعتماد مختبر مركزي جازان من ( CBAHI ) ” مختبراً إقليمياً ” 
المناطق أمل بهكلي
عزز قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان نجاحاته في مجال المختبرات والتحاليل والفيروسات بحصوله على شهادة اعتماد المجلس المركزي لإعتماد المختبرات الإقليمية (CBAHI) كمختبر إقليمي في خطوة عملية تؤكد معايير الجودة العالية التي يعمل بها المختبر ويعتبر المختبر الأول الحاصل على هذا الإعتماد في نطاق المستشفيات على مستوى وزارة الصحة.

وهنأ مدير عام صحة جازان الدكتور عائض الشهراني إدارة المستشفى وجميع العاملين بالمختبر على هذا الإنجاز الهام الذي يعد نقلة نوعية في جودة وسلامة الخدمات التي يقدمها لأهالي منطقة جازان وأضاف أن الشهادة منحت للمختبر بعد اجتيازه بتميز للبرنامج الخاص باعتماد المختبرات الطبية والذي يتضمن ثلاثمائة وثمانية وتسعون معيارا تغطي مجالاتٍ عديدة منها البنية التحتية للمختبر الطبي والتجهيزات المطلوبة والمحاليل والكواشف وإدارة الجودة والسلامة المخبرية وبنك الدم ومكافحة العدوى والسلامة المهنية.

كما هنأ سعادة المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي المدير منسوبي المختبرات على هذا الانجاز وشدد على ضرورة مضاعفة الجهد للحفاظ على جودة الخدمات المخبرية.

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