ولي العهد يهنئ الشيخ ناصر بن صباح الأحمد بمناسبة تعيينه نائباً أولاً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفياً مساء اليوم، بالشيخ ناصر بن صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت.

وقدم سمو ولي العهد خلال الاتصال التهنئة للشيخ ناصر الأحمد بمناسبة تعيينه نائباً أولاً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع بدولة الكويت الشقيقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته.

وقد عبر الشيخ ناصر الأحمد عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الطيبة.