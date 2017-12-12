 صاروخ يثير ذعرا في إسرائيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صاروخ يثير ذعرا في إسرائيل اليمن.. هلاك قيادات حوثية بارزة في غارات للتحالف بالجوف والحديدة “واتس آب” سيتوقف عن العمل على هذه الأجهزة نهاية الشهر ولي العهد يهنئ الشيخ ناصر بن صباح الأحمد بمناسبة تعيينه نائباً أولاً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع اعتماد مختبر مركزي جازان من ( CBAHI ) ” مختبراً إقليمياً ”  بلدية فيفاء تشارك في الحملة الوطنية لتمكين المرأة  أمير جازان يدشن الموقع الرسمي لجمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بالمنطقة ويتسلم تقرير الجمعية خلال تسلمه رسالتي ماجستير  “للشيخي والعتودي” من منسوبي إمارة المنطقة.. أمير جازان يشيد بدور ومخرجات جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية بدعم من رئيس هيئة الرياضة.. الأهلي المصري يواجه أتلتيكو مدريد بشعار “السلام ضد الإرهاب” غدا الثلاثاء.. مدني مكة ينفذ فرضية سقوط طائرة في شمال جدة وزير التعليم: المملكة تتجه لخلق اقتصاد متنوع يوفر فرصاً جديدة للجيل القادم إطلاق صاروخ على إسرائيل.. وغارات تستهدف غزة

صاروخ يثير ذعرا في إسرائيل

صاروخ يثير ذعرا في إسرائيل
المناطق - وكالات

شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، غارات وعمليات قصف مدفعي استهدفت مواقع قال إنها لحركة حماس في غزة، وذلك بعد إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي “ردا على إطلاق صاروخ، قامت دبابة وطائرات لسلاح الجو بقصف مواقع لحماس في جنوب قطاع غزة”، دون توضيح المكان الذي سقطت فيه القذيفة وما إذا كانت أوقعت ضحايا. ولم يصدر بعد أي رد فعل فلسطيني من قطاع غزة على إعلان إسرائيل عن هذه الغارات.

وكانت طائرات إسرائيلية أغارت السبت على قطاع غزة ردا على سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين.

وجاء إطلاق الصواريخ من غزة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويتظاهر منذ الأربعاء آلاف الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين وفي قطاع غزة للتعبير عن الغضب على القرار الأميركي، وسط مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. وقتل أربعة فلسطينيين بنيران إسرائيلية منذ الأربعاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>