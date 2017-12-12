خلال السنة الأولى من الدورة السابعة.. “الشورى” يقر دراسة مشروع مكافحة التمييز وبث الكراهية

تعد اللجان المتخصصة في مجلس الشورى أولى مراحل صناعة القرار ومنبعه، وتعمل على تيسير العمل الشوري وتقديمه من خلال تقارير تتميز بالمهنية العالية تسهل على أعضاء المجلس دراسة الموضوعات ومن ثم تقديم وجهات نظرهم وآرائهم بشأن الموضوعات سواءً كانت التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، أو الأنظمة واللوائح، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظامه.

وأنهت اللجان الأربع عشرة في مجلس الشورى منذ تشكيلها ضمن أعمال السنة الأولى للدورة السابعة الحالية وحتى 2 /3 / 1439ه 314 موضوعاً ،حضر لمناقشتها أكثر من 578 مندوباً من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين الذين قدموا آرائهم بشأن ما تدرسه لجان المجلس من تقارير وأنظمة، وأجابوا على استفسارات أعضاء المجلس واللجان.

وتتخذ لجان المجلس منهجاً علمياً يتسم بالمرونة والعمق خلال دراستها لتقاريرها حيث تتناول موضوعاتها بروح المسؤولية تمهيداً للوصول إلى توصيات تلامس المتطلبات الآنية والمستقبلية للمواطنين .

وفي عرض لأبرز أعمال اللجان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية 30 اجتماعاً لمناقشة 22 موضوعاً أحيل لها تنوعت بين 8 تقارير، و 3 اتفاقيات، و 6 أنظمة، بالإضافة إلى 5 موضوعات قدمت استناداً إلى المادة 23 بحضور 15 مندوبًا من كبار مسؤولي القطاعات الحكومية اجتماعات اللجنة بناءً على طلبها.

ومن أبرز الموضوعات التي أنجزتها اللجنة مناقشة ملاءمة دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى الذي أيد المجلس ملاءمة أن تتوسع اللجنة في دراسته حيث ينتظر أن تقدم اللجنة دراسة مفصلة لمواد مشروع النظام خلال الفترة القادمة، وبالإضافة إلى هذا الموضوع فقد أنجزت اللجنة العديد من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصها ومنها النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والتقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437 /1438ه والتقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1437/1438ه والتقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1437 /1438ه ومقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة والمقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فأنجزت دراسة 22 موضوعاً، وذلك في 25 اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار العام، شارك فيها 60 مسؤولاً في عدد من الجهات ذات العلاقة.

ومن بين المواضيع التي أنجزتها اللجنة تقارير سنوية لوزارة النقل ولوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولمؤسسة البريد السعودي وللمؤسسة العامة للموانئ وللمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وللمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1436 /1437ه – 1437/1438ه بالإضافة إلى أنها قد أنجزت سبع اتفاقيات دولية تختص في مجال النقل البحري والجوي مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأتمت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية دراسة التقارير السنوية للعام المالي 1436 / 1437 ه وللهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1437 /1438ه ولوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436 /1437ه ولدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1437/1438ه، وعدد من التقارير السنوية الأخرى لجهات تدخل ضمن اختصاصاتها ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول ، وذلك في 8 اجتماعات حضرها 9 مندوبين من الجهات الحكومية.

فيما أنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة 29 موضوعاً من بينها مشروع نظام الإفلاس والتقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1437 / 1438 ه ، كما عقدت اللجنة 32 اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت 186 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة للاستيضاح منهم عن آرائهم تجاه الموضوعات المناقشة .

وأنجزت اللجنة المالية دراسة عشرين موضوعاً، فيما لا تزال ست موضوعات أخرى تحت الدراسة, كما عقدت اللجنة ثلاثة وعشرين اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت عددًا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وشملت الموضوعات تعديل بعض الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية، ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية.

ومن أبرز المواضيع التي درستها اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1437 /1438ه.

والتقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1437 /1438ه ، دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن ، وطلب الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال وأنهت لجنة الشؤون الأمنية دراسة سبعة عشر موضوعاً ، فيما لا تزال أربع موضوعات أخرى تحت الدراسة, كما عقدت اللجنة عشرين اجتماعاً ناقشت خلالها العديد من الموضوعات واستضافت 25 من ممثلي الجهات الحكومية.

وتنوعت المواضيع التي أنهت اللجنة دراستها بين مذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات أمنية وعسكرية حيث درست اللجنة التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1436/1437ه ومشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب.

من جانبها عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية 17 اجتماعاً درست خلالها 10 موضوعات في حين مازال 5 موضوعات تحت الدراسة وحضر اجتماعات اللجنة 30 مندوباً للاستئناس بآرائهم حيال الموضوعات التي درستها اللجنة.