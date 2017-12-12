 رئيس أركان الجيش اليمني: لن نترك مناطق السيطرة.. مواصلون لصد أعمال الحوثي الإرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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رئيس أركان الجيش اليمني: لن نترك مناطق السيطرة.. مواصلون لصد أعمال الحوثي الإرهابية

رئيس أركان الجيش اليمني: لن نترك مناطق السيطرة.. مواصلون لصد أعمال الحوثي الإرهابية
المناطق -وكالات

تعهد رئيس أركان الجيش اليمني، اللواء طاهر العقيلي، الاثنين، بعدم ترك القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والمدنيين تحت عبث وإرهاب وانتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها.

وأكد وقوف الشرعية إلى جانبهم، وأكد أن “مرحلة ما بعد الانتفاضة الشعبية ليس كما قبلها”، في إشارة إلى دعوة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتل على أيدي ميليشيات الحوثي، والتي تواصل حاليا ممارسة التنكيل وارتكاب الجرائم ضد الموالين له.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لهيئة الأركان والسلطات الأمنية والمحلية بمحافظةمأرب شرق اليمن، حيث تم إقرار خطة طوارئ لتنظيم عملية استقبال وفرز النازحين من مجازر وانتهاكات ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها عقب الانتفاضة الشعبية ضدها، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

كما تم تشكيل لجان مشتركة إشرافية وفنية وتنفيذية تتولى عمليات الاستقبال والتسجيل والفرز والإيواء وتقديم الخدمات اللازمة للنازحين.

وشدد العقيلي على أهمية التنظيم الجيد والاستقبال اللائق للنازحين، ومنع تسلل أي من العناصر المشبوهة في أوساطهم.
ودان الاجتماع “الأعمال الإرهابية والمجازر الجماعية التي قامت وتقوم بها الميليشيات” ضد الذين شاركوا في الانتفاضة الشعبية الرافضة لانقلابها ومشروعها المدعوم إيرانيا.

يذكر أن العاصمة صنعاء شهدت موجة نزوح واسعة خلال الأيام الماضية، بعد قتلها للرئيس السابق علي عبدالله صالح وقيادات رفيعة من حزبه، وشن حملات اعتقالات واسعة وتصفيات لكل الموالين له ومن شارك في الانتفاضة الشعبية التي دعا إليها ضدهم.

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