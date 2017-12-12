رفع أسعار الوقود 80% في يناير المقبل

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصدر وصفته بالمطلع أن حكومة المملكة تنوي رفع أسعار الوقود بنسبة 80% بدءاً من شهر يناير المقبل، كما تعتزم رفع أسعار وقود الطائرات إلى مستوى الأسعار العالمية مباشرة في يناير دون أي تدرج.

وستشمل زيادات أسعار الوقود كلاً من وقود المركبات (البنزين) والديزل والكيروسين وزيت الوقود، وستكون هذه الزيادة بحسب المصدر، ضمن خطة تدرجية للوصول بأسعار الوقود بالسوق المحلية إلى مستوى الأسعار العالمية بحلول عام 2023 إلى عام 2025، وذلك بدلاً من عام 2020 كما كان مخططاً من قبل.

يذكر أن برنامج “حساب المواطن”، هو برنامج وطني أنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، ويهدف إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.