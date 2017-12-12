مقتل خبير صواريخ يثير غضب إيران .. وضغوط على الحوثيين لنقله ودفنه بطهران

نقلت ميليشيات الحوثي، الاثنين، جثة خبير الصواريخ الايراني، حسين خسروي، الذي لقي مصرعه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، الى مستشفى المؤيد التابع لها والكائن في منطقة الجراف شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضحت مصادر مقربة من قيادات ميليشيات الحوثي وفقا لـ”العربية”، أنه تم اخراج جثة خبير الصواريخ الايراني من مستشفى 48 جنوب صنعاء، ونقلها الى مستشفى المؤيد، وسط حراسة مشددة وسرية تامة، دون معرفة الاسباب.

وقتل خسروي، خبير الصواريخ الإيراني، في قصف لطائرات التحالف العربي، السبت، داخل مديرية أرحب في صنعاء.

وذكرت المصادر المقربة من قيادات الحوثيين أنهم يواجهون ضغوطا شديدة من إيران تطالبهم بنقل جثة خسروي لدفنها في طهران، لافتين الى ان الحوثيين عاجزين عن فعل اي شيء حتى الآن لنقل جثته، وفق مواقع اخبارية يمنية.

وأكدت المصادر أن ضباطا إيرانيين آخرين قتلوا في غارات سابقة، وتمكن الحوثيون من نقل جثث بعضهم إلى طهران، دون الافصاح عن الطريقة التي تم بها ذلك.