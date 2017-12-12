انطلاق برنامج ” توطين ” لقطاع الاعمال في جازان

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية , أمين عام برنامج توطين الوظائف بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي , أن برنامج ” توطين ” الوظائف الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وبتوجيهات مستمرة من قبل ولي العهد ووزير الداخلية , لن نتراجع في تطبيقه مهما جرى وسيرى النور قريبا وسيحقق الكثير من فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة , ومايخص المحلات التجارية التي لاتوجد لديها تراخيص فلن يشملها التوطين حتى إنهاء اجراءت التراخيص , حيث يهدف البرنامج لتوطين جميع القطاعات وكذلك المساهمة في تقليل معدلات البطالة الى جانب القضاء على التستر التجاري والمساهمة في دعم رواد الأعمال من خلال صندوق التنمية الإجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية , واستعرض أمين عام البرنامج بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة مراد العطاس صباح اليوم , أهداف البرنامج ومايحتويه من مراحل وأليات . وقال المهندس القنفذي ” نسعى بأن نكون المنطقة الأولى من بين مناطق المملكة في توطين الوظائف ” وبين أن البرنامج يتضمن ثلاثة مراحل تبدأ بالحصر من خلال زيارة المحلات التجارية واشعارهم بأهمية برنامج التوطين ومن ثم عقد ورشة عمل مع شركاء القطاع الخاص و ملاك المشاريع وتنتهي لعقد ملتقى للتوظيف , مشيرا الى أن هناك شراكة مع مؤسسة التدريب التقني والمهني وستقوم بتنفيذ جميع الإحتياجات التدريبية الى جانب صندوق تنمية المواد البشرية . وعدد المهندس القنفذي المشاريع التي سيشملها الدعم وهم أصحاب المحلات التجارية والتي ستبدأ في 1- 4- 1439 هـ و أصحاب المراكز التجارية المغلقة ” المولات ” و أصحاب محلات قطع الغيار و أصحاب معارض السيارات وأصحاب وكالات السفر والسياحة والتي ستبدأ في 1- 1- 1440 هـ . أما أصحاب محلات الخضار والفواكة فستبدأ في 1-10-1439 هـ ومايخص أصحاب مكاتب الخدمات العامة والعقار وأصحاب مكاتب الإستقدام ستكون في 1-7-1439 هـ. وأخيرا محلات الذهب والمجوهرات فستبدأ من الشهر القادم وسيتم عمل دورات تأهيلية لهم .

بعد ذلك تحدث مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة جازان مراد العطاس حيث قال بأن لدينا العديد من البرامج كبرنامج ” دروب ” و ” وصول ” والذي يعنى بدعم النساء , حيث يتكفل الصندوق بدفع 80 بالمائة للمواصلات ولايزيد عن 800 ريال شهريا وينخفض حسب السنوات بشرط ألا يتجاوز الراتب الشهري 5 ألاف ريال . ومايخص برنامج ” قرة ” فيعنى للأرامل والمطلقات والأطفال ويدعم ب80 بالمائة من قيمة الرعاية ويشمل طفلان لكل أم ويكون على مدار 4 سنوات , بشرط ألا يتجاوز راتبها الشهري 8 ألاف ريال . واشار العطاس سيكون هناك استقطاب لتوظيف القيادات عن طريق الصندوق وليس الخدمة المدنية كما هو معتاد ودور بنك التنمية الإجتماعية دعم و ارشاد مهني ودراسة جدوى وإقامة العديد من الدورات والتسهيلات .

فيما قال رئيس اللجنة الإعلامية لبرنامج ” توطين ” بمنطقة جازان علي الجبيلي , أن الإعلام شريك وطني استراتيجي أساسي , لذا سنسخر كافة الوسائل الاعلامية المتنوعة من خلال تظافر جهود زملاء المهنة الإعلامية في سبيل نشر مايقدمه البرنامج لحث وتشجيع أبناء وبنات المنطقة للإنخراط في العمل الخاص .