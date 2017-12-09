 زلزال قوته 6.2 درجة يضرب إقليم كرمان جنوب شرق إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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زلزال قوته 6.2 درجة يضرب إقليم كرمان جنوب شرق إيران

زلزال قوته 6.2 درجة يضرب إقليم كرمان جنوب شرق إيران

أعلنت هيئة المسح الأمريكية أن زلزالاً بقوة 6.1 درجات ضرب إيران، اليوم.
وأمس أكدت وسائل إعلام رسمية، أن زلزالاً قوته 6 درجات ضرب غرب إيران، حيث وقع الزلزال وقع في منطقة “ازكله” بمحافظة كرمانشاه غربي إيران والقريبة من الحدود، وعلى عمق 10 كيلومترات.
من جهته، أكد مصدر مسؤول بدائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي أن هزة أرضية بقوة 5.6 على مقياس ريختر ضربت مدينة كركوك وحلبجة في السليمانية، مبيناً أن السكان المحليين شعروا بها.

وقال المصدر وفق “رويترز”: إن “الهزة استمرت لفترة قصيرة، وهي من النوع الخفيف في تلك المناطق”.

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