 الطائف: إصابات خطيرة في حادث تصادم بينها توقف قلب وأخرى بليغة بالرأس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الطائف: إصابات خطيرة في حادث تصادم بينها توقف قلب وأخرى بليغة بالرأس

الطائف: إصابات خطيرة في حادث تصادم بينها توقف قلب وأخرى بليغة بالرأس
المناطق_الطائف

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الطائف مساء يوم أمس الاثنين بلاغ عن وجود حادث تصادم وقع على طريق وادي وج أمام مدرسة شباب الفهد الأهلية وخلف وراءه عدداً من الإصابات.

وفي التفاصيل أوضح شادي بن عابد الثبيتي أن غرفة العمليات تلقت البلاغ عند الساعة ١١:٢٦م والتي بدورها قامت بتوجيه أربع فرق اسعافية وفرقتي تدخل سريع بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري .

وأضاف: عند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن الموقع به خمس إصابات، اثنتان منها صنفت ببالغة الأهمية فيما كانت الثلاث إصابات المتبقية مستقرة.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالات جميعها وتقديم الخدمة الاسعافية الطارئة لهم وتم نقل حالة توقف قلب وتنفس إلى مستشفى الأمير منصور فيما نقلت إصابة رأس  مع الثلاث حالات المستقرة إلى مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف.

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