 هولندا تؤكد تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هولندا تؤكد تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

هولندا تؤكد تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور
المناطق_وكالات

قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية إن هولندا أكدت تفشي سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مقاطعة فليفولاند أدت إلى إعدام ما يقرب من 16 ألفاً من طيور البط.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية في تقرير نشر على موقع المنظمة على الانترنت إن السلالة (إتش5إن6) الشديدة العدوى جرى اكتشافها في السابع من ديسمبر في مزرعة لتسمين البط في بدينغهاوزن حيث قتلت 40 من الطيور.

وأضافت الوزارة أنه جرى فرض منطقة مراقبة في نطاق ثلاثة كيلومترات ومنطقة حماية من تفشي السلالة في نطاق 10 كلم حول المزرعة.

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