 أبز الأسئلة الشائعة عن برنامج حساب المواطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أبز الأسئلة الشائعة عن برنامج حساب المواطن

أبز الأسئلة الشائعة عن برنامج حساب المواطن
المناطق_وكالات

من المرتقب أن تعلن اليوم الثلاثاء سياسات برنامج حساب المواطن، وقد يتبادر إلى ذهن البعض عدد من الأسئلة بشأن البرنامج وسياساته.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية  كانت قد أصجرت دليلاً إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج “حساب المواطن”، والذي يهدف إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصة إلكترونية موحدة.

ويسعى البرنامج إلى حماية الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.

وبحسب آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

ومن المقرر أن يكون التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر منصة إلكترونية، سيتم إطلاقها في الأول من فبراير/شباط 2017، علماً أنه سيتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس بحالة المواطن. كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل الإرشادي في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني عبر الرابط التالي.

كما يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج في ملف الـPDF التالي:

الاسئلة الشائعة حول حساب المواطن.pdf

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