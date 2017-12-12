 نائبات بالكونغرس يطالبن بالتحقيق مع ترمب في شكاوى تحرش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نائبات بالكونغرس يطالبن بالتحقيق مع ترمب في شكاوى تحرش

نائبات بالكونغرس يطالبن بالتحقيق مع ترمب في شكاوى تحرش
المناطق_وكالات

طالب أكثر من 50 مشرعة ديمقراطية بمجلس النواب الأميركي “الكونغرس”، الاثنين، بإجراء تحقيق في شكاوى التحرش الجنسي التي تقدمت بها عدة نساء ضد الرئيس دونالد ترمب.

وقالت المشرعات في رسالة مكتوبة: “لا نستطيع تجاهل العديد من النساء اللاتي تقدمن باتهامات ضد السيد ترمب”. ولكن ليس من المرجح إجراء تحقيق رسمي في الاتهامات، بسبب سيطرة الجمهوريين على جدول الأعمال في الكونغرس.
وينفي الرئيس ترمب الاتهامات التي وجهت إليه.

ووقعت 56 مشرعة على الرسالة التي أعدتها مجموعة عمل المرأة الديمقراطية التي تضم كل النائبات عن الحزب الديمقراطي في مجلس النواب. وجاء ذلك عقب مطالبة 3 سيدات الكونغرس بإجراء تحقيق في شكواهن ضد ترمب بالتحرش الجنسي بهن.

وخلال العامين الأخيرين اتهمت أكثر من 12 سيدة ترمب بالتحرش الجنسي في السنوات التي سبقت دخوله المعترك السياسي. وجاء في الرسالة التي أرسلت إلى لجنة التحقيق الرئيسية بالمجلس أن هناك ما لا يقل عن 17 شاكية وأوردت أسماءهن.

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