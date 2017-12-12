 أستانا تستضيف جولة محادثات سورية جديدة خلال الشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أستانا تستضيف جولة محادثات سورية جديدة خلال الشهر

أستانا تستضيف جولة محادثات سورية جديدة خلال الشهر
المناطق_وكالات

تُعقد جولة  محادثات_سلام جديدة بين النظام السوري والفصائل المعارضة في 21 و22 كانون الأول/ديسمبر في العاصمة الكازاخية أستانا، حسب ما أعلنت سلطات كازاخستان الاثنين.

وأشارت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان إلى أن المحادثات ستركز خصوصا على مصير المخطوفين والمساجين وإيصال المساعدات الإنسانية وسير عمل مناطق ”  خفض_التوتر” .

ويأتي هذا الإعلان في اليوم الذي أمر فيه الرئيس الروسي  فلاديمير_بوتين بسحب قسم كبير من القوات العسكرية الروسية من سوريا، خلال زيارة مفاجئة إلى قاعدة  حميميم الروسية في سوريا.

وتركز محادثات السلام في أستانا على المسائل العسكرية والتقنية وتتم بموازاة محادثات سياسية في  جنيف.

وتهدف محادثات أستانا، التي تضمّ روسيا و  ايران وتركيا، إلى وضع حد للنزاع السوري الذي أوقع 330 ألف قتيل ومليون نازح ولاجئ خلال ست سنوات. وقد انعقدت 7 جولات من المفاوضات حتى الآن.

وتوصلت روسيا وإيران وتركيا خلال أيار/مايو، في إطار محادثات أستانا، إلى اتفاق لإقامة 4 مناطق خفض توتر في سوريا ما أتاح تراجع أعمال العنف، ولكنها لم تتوقف.

ولم تحرز محادثات أستانا الأخيرة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أي تقدم ملموس، إلا أن روسيا تقدمت باقتراح بعقد اجتماع يضمّ حوالي 30 قوة سياسة سورية من جميع الأطراف.

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