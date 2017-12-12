في واقعة غريبة .. مواطن يطلق زوجته بسبب مفاجأة “عيد ميلاده” !

ذكرت مصادر أن مواطنة حاولت أن تفاجئ زوجها في عيد ميلاده بالعاصمة الرياض بتوفير الأكل الذي يحبه ويفضله، بقيامها باصطحاب إحدى السائقين من التطبيقات الإلكترونية، والذهاب إلى محافظة الخرج لشراء وجبات من مطعم شهير افتتح مؤخرا.

و قالت إحدى المتخصصات في قضايا الرعاية الأسرية والاجتماعية في تفاصيل الواقعة، إن فتاة حديثة الزواج، حاولت أن تفاجئ زوجها في يوم عيد ميلاده، وقامت بتحضير جميع لوازم الاحتفال حتى تكون له مفاجأة فور عودته من العمل في المساء.

وبحسب المتخصصة أنه فور عودته إلى المنزل لم يجدها فتواصل معها على جوالها، لتفاجئه بأنها ذهبت للخرج لشراء وجبات من مطعم البيك، وتعطلت بها السيارة وهي في طريقها للعودة، ليغضب من فعلها ويقوم باصطحابها والذهاب بها إلى منزل أسرتها ويقرر الانفصال عنها.