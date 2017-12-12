 شاهد .. رسالة غامضة من “غريق الواجهة البحرية” في الخبر ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد .. رسالة غامضة من “غريق الواجهة البحرية” في الخبر !

شاهد .. رسالة غامضة من “غريق الواجهة البحرية” في الخبر !
المناطق_الخبر

أعلن فريق البحث عن مفقود بشاطئ الواجهة البحرية بالخبر عن عثوره على رسالة غامضة توضح أسباب إقدامه على الانتحار، واشتملت على أفكار فلسفية مشوشة حول علاقة الإنسان بالحياة، كتبها بلغة إنجليزية ركيكة.

ووفقا لصحيفة “اليوم” فإن الجهات المختصة عثرت على سيارة متوقفة في الواجهة البحرية يرجح أنها تعود للمفقود «آسيوي الجنسية» وبداخلها رسالة ورقية توضح بعض تفاصيل أسباب إقدامه على الانتحار غرقا منذ يوم السبت الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة لمعرفة مدى حقيقة ما كتبه، فيما لا تزال دوريات حرس الحدود البحرية في محافظة الخبر، بمشاركة 20 غواصا ومتطوعا من فريق غوث التطوعي، يواصلون لليوم الثاني عمليات البحث عن المفقود.

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