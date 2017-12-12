أميركا.. اعتقال شاب من هيوستن حاول مساعدة داعش

قالت وزارة العدل الأميركية إن شابا من هيوستن، يبلغ من العمر 18 عاما اتهم الاثنين بمحاولة تقديم الدعم لتنظيم داعش المتطرف، ونشر معلومات عن كيفية تصنيع القنابل.

وأكدت الوزارة في بيان بالبريد الإلكتروني أن الشاب كان سيركان داملاركايا وهو مواطن أميركي اعتقل الجمعة في هيوستن بعد دعوى جنائية أقامها ممثلو ادعاء اتحاديون.

ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق أجراه مكتب_التحقيقات_الاتحادي، والذي وجد أنه زعم أنه كان ينوي السفر إلى الخارج للقتال في صفوف داعش أو سينفذ هجوما في الولايات المتحدة إذا فشل في تحقيق ذلك.

وقال البيان “الاتهامات تشير أيضا إلى أن داملاركايا سأل إن كان يستطيع نشر فيديو وداع إذا مضى قدما في هجوم يقود إلى حتفه من أجل تحفيز آخرين”.

كما تابع البيان أن داملاركايا أبلغ أيضا ضباطا سريين بمكتب التحقيقات الاتحادي ومصادر أخرى من خلال اتصالات على الإنترنت بكيفية صنع بندقية ايه كيه-47 أو بندقية ايه آر-15 بمكونات يمكن الحصول عليها بسهولة وأيضا كيفية صنع قنبلة باستخدام وعاء ضغط.

وأفادت الدعوى الجنائية أن داملاركايا ادعى أنه حاول السفر إلى #سوريا مرتين، لكنه لم يتمكن من ذلك. ويحتجز داملاركايا انتظارا لجلسة تحدد لها يوم 14 ديسمبر كانون الأول.