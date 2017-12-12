الحكم على “ممرضة سعودية” بالسجن والجلد بمكة..والسبب!

ذكرت مصادر أن محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، صدقت على الحكم الشرعي الصادر بحق ممرضة سعودية قامت بتصوير 4 ممرضات من زميلاتها عبر جوالها الخاص داخل القسم، حيث اعترضت على تقييم رئيسة القسم لها والتي منحتها تقديرًا للأداء الوظيفي “جيد جدًّا”، بينما تطالب بتقدير “ممتاز”.

وبحسب المصادر قامت الممرضة بتصوير زميلاتها أثناء النقاش وهن بلباسهن الصحي، دون وجه حق، وقامت بتهديدهن بهذه الصور، ما حدا بهن تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ليصدر الحكم القضائي بسجنها وجلدها أمام بوابة المستشفى.

وصدقت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة على الحكم الصادر بحق الممرضة ، بسجنها 15 يوماً مع جلدها 50 جلدة أمام بوابة المستشفى التي تعمل به.