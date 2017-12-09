وزير خارجية بريطانيا: يجب على الحوثيين التوقف عن إطلاق الصواريخ تجاه المملكة

أكد وزير الخارجية البريطانية “بوريس جونسون” في تصريحه أمام البرلمان البريطاني اليوم أنه يجب على الحوثيين التوقف عن إطلاق صواريخ تجاه السعودية للوصول إلى تسوية الصراع في اليمن.

وقال جونسون وفق البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية “لكي نتمكن من تسوية الصراع في اليمن، يجب على الحوثيين التوقف عن إطلاق صواريخ تجاه المملكة، وبالتأكيد يتذكر المجلس استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض – وهو المطار السعودي المعادل لمطار هيثرو في لندن – بصاروخ باليستي أُطلق من اليمن في 4 نوفمبر”.

وأوضح ” لقد ضغطت على نظرائي الإيرانيين لأجل ممارسة نفوذهم لضمان لإنهاء هذه الاعتداءات العشوائية الخطير”.

وتابع” إن المجلس يعلم بالدور المعرقل الذي تلعبه إيران في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في سورية واليمن، ومحادثاتنا بهذا الشأن كانت صريحة وبنّاة، رغم أن ليس بإمكاني الزعم أننا توصلنا لاتفاق بشأن كافة المواضيع”.