وطن بلا مخالف تواصل حملاتها المشتركة بالقصيم

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه واستمراراً للحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها الأجهزة الأمنية بمنطقة القصيم ممثلةً بدوريات الأمن والشرطة وقوات أمن الطرق وبمشاركة الجهات ذات العلاقة ضمن الخطة التنفيذية للحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” فقد أسفرت بحمد الله تلك الحملات الميدانية والتي شملت مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة عن ضبط عددٍ من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل جرى استكمال الإجراءات اللازمة لهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم