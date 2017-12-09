«الصحة» تبدأ العمل بمبادرة «كلنا مسؤول»

أعلنت الصحة اليوم، عن بدء العمل بمبادرة “كلنا مسؤول” كإحدى خطوات التحول إلى تجربة المريض، حيث سيتم تفعيلها في عدد من المستشفيات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتهدف المبادرة إلى تقريب وجهات النظر والاستماع الفعّال للمرضى وزيادة الألفة بين مقدمي الخدمة “مدراء المستشفيات” ومتلقيها “المرضى وذويهم”، وإيصال صوت متلقي الخدمة مباشرة إلى المسؤولين، إضافة إلى تلمس ومعرفة المسؤولين لاحتياجات المرضى وإيجاد الحلول الناجحة والفعّالة للمشكلات التي يطرحها المرضى وذويهم من وجهة نظرهم وتفعيل دور لجان حقوق وعلاقات المرضى في المنشآت الصحية.

وتتمحور فكرة المبادرة حول عقد اجتماع دوري لمدراء وقادة المنشأة مع مجموعة من المرضى وذويهم يتم فيها طرح جميع المشكلات والخدمات الطبية ووضع الحلول والمقترحات ومناقشتها مع الطرفين مع تحديد جدول زمني لتنفيذها.

وتتضمن آلية المبادرة تنظيم لقاءات دورية كل 3 أشهر من قبل إدارات حقوق وعلاقات المرضى بالمنشآت الصحية في المنطقة وتكوين لجنة من قيادي المنشأة تتكون من “مدير المنشأة، الطاقم الطبي، رئيس إدارة حقوق وعلاقات المرضى في المنشأة، التمريض، التغذية والصيدلة، الخدمات المساندة”.

وتسعى الصحة من خلال هذه المبادرة لتحقيق العديد من الخطوات الإيجابية ومنها إشعار المرضى بقرب المسؤول منهم، وإمكانية حل المشكلة في المنشأة دون تصعيد، وسرعة الإنجاز وتوفير الوقت، ورفع مستوى فعالية الخدمات من خلال رؤيتها من زاوية المريض، رفع نسبة رضا المرضى عن المنشأة.

يذكر أن من أبرز المهام المناطة بمركز تجربة المريض التخطيط لتعزيز وتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم، بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم، وكذلك إعداد وتطوير سياسات وإجراءات العمل المتعلقة بحقوق وعلاقات المرضى وآليات التعامل مع شكواهم وملاحظاتهم بهدف تحقيق رضا المرضى وذويهم، إضافة إلى دراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى وذويهم المحالة إلى مركز تجربة المريض والملاحظات المرفوعة من إدارات حقوق وعلاقات المرضى بالمناطق، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة.

كما تتضمن المهتم الإشراف الفني على أعمال إدارات حقوق وعلاقات المرضى بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمنشآت الصحية التابعة للوزارة والقطاع الصحي الخاص، وأيضا المشاركة الفعالة في تحديد البرامج التثقيفية والمواد الإعلامية لتعريف المرضى وذويهم بحقوقهم وواجباتهم بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والتوعية الصحية، والتنسيق في كل ما يتعلق بحقوق وعلاقات المرضى مع الإدارات المختصة بالوزارة والمنشآت الصحية بالقطاع الخاص، وكذلك إجراء البحوث والدراسات الإحصائية التي تحدد المشاكل المتعلقة بالمرضى وذويهم في المنشآت الصحية وقياس مدى رضاهم وتحليل تلك النتائج واعتماد السياسات والإجراءات لحلها بالمشاركة مع الإدارة العامة للبحوث، والمشاركة في إعداد الخطط والبرامج التدريبية وبرامج التدريب المستمر للعاملين بإدارات حقوق وعلاقات المرضى، بهدف رفع وتطوير مستوى الأداء وتقديم المساندة لهم بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب والابتعاث، والمشاركة في اللجان والندوات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرضى وذويهم، وإعداد تقارير دورية عن أنشطة إدارة حقوق وعلاقات المرضى وإنجازاتها، ومقترحات تطوير عمل الإدارة ورفعها لمعالي وزير الصحة.