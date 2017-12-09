أمانة نجران تنجز 66% من مشروع سوق الخضار

أنجزت أمانة نجران 66% من أعمالها في تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضار واللحوم بحي الفيصلية بمدينة نجران بتكلفة إجمالية تقدر12.997.549 ريال.

وقال أمين منطقة نجران م فارس الشفق إن المشروع سيكون إضافة للتجار والمتسوقين من حيث الطراز المعماري ومساحات المحلات والمواقف، ويتميز السوق بموقعه الجغرافي (وسط الفيصلية) مما يسهل عملية الشراء، بالإضافة إلى توفر العديد من الأنشطة والخدمات.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م علي آل حرفش إن المشروع يقع على مساحة 21.250 مترًا مربعاً وبلغت نسبة الإنجاز 66 % وبتكلفة إجمالية تقدر بــــ 12.997.549 ريالاً .

وبين آل حرفش أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للمحلات والواجهات الخارجية للمبنى وجاري العمل في أعمال السفلتة والمظلة الوسطية.

وأكد أن المشروع يتكون من تسعة مبانٍ تشتمل إقامة 56 محلاً تجارياً لبيع التمور والعسل والألبان والدواجن والبيض والمواد التموينية والأسماك واللحوم والفواكه والخضار والورقيات، ومسجد وحديقة ومكاتب إدارية ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين.

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل إن المشروع يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع احتياجات السكان من الخضار والفواكه في مكان واحد ويُعد أحد نقاط الجذب الرئيسة لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة ودعم الأنشطة التجارية حول محيط السوق كما يتميز بمراعاته لسهولة الحركة والتنقل من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية