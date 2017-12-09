 أمانة نجران تنجز 66% من مشروع سوق الخضار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 12 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة نجران تنجز 66% من مشروع سوق الخضار EDF تتطلع للمشاركة في خطط السعودية للطاقة النووية وطن بلا مخالف تواصل حملاتها المشتركة بالقصيم «الصحة» تبدأ العمل بمبادرة «كلنا مسؤول» التحالف العربي يُسقط منشورات جديدة فوق صنعاء .. وهذا ما جاء فيها! رسمياً: هواوي تطلق «هونر 7 إكس» عبر الإنترنت وزير خارجية بريطانيا: يجب على الحوثيين التوقف عن إطلاق الصواريخ تجاه المملكة الحكم على “ممرضة سعودية” بالسجن والجلد بمكة..والسبب! صناديق أحذية مليئة بالأموال تكشف إنتهاك بنك تركي للعقوبات على إيران أميركا.. اعتقال شاب من هيوستن حاول مساعدة داعش هذه هي الحيلة التي لجأ إليها “الحوثي” لإحتواء المناهضين ! شاهد .. رسالة غامضة من “غريق الواجهة البحرية” في الخبر !

أمانة نجران تنجز 66% من مشروع سوق الخضار

أمانة نجران تنجز 66% من مشروع سوق الخضار
المناطق_نجران

أنجزت أمانة نجران 66% من أعمالها في تأهيل وتطوير سوق الفواكه والخضار واللحوم بحي الفيصلية بمدينة نجران بتكلفة إجمالية تقدر12.997.549  ريال.

وقال أمين منطقة نجران م فارس الشفق إن المشروع سيكون إضافة للتجار والمتسوقين من حيث الطراز المعماري ومساحات المحلات والمواقف، ويتميز السوق بموقعه الجغرافي (وسط الفيصلية) مما يسهل عملية الشراء، بالإضافة إلى توفر العديد من الأنشطة والخدمات.

وذكر وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م علي آل حرفش إن المشروع يقع على مساحة 21.250 مترًا مربعاً وبلغت نسبة الإنجاز 66 % وبتكلفة إجمالية تقدر بــــ 12.997.549 ريالاً .

وبين آل حرفش أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية للمحلات والواجهات الخارجية للمبنى وجاري العمل في أعمال السفلتة والمظلة الوسطية.

وأكد أن المشروع يتكون من تسعة مبانٍ تشتمل إقامة 56 محلاً تجارياً لبيع التمور والعسل والألبان والدواجن والبيض والمواد التموينية والأسماك واللحوم والفواكه والخضار والورقيات، ومسجد وحديقة ومكاتب إدارية ومواقف لسيارات المتسوقين والعاملين.

وأوضح المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل إن المشروع يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لبيع احتياجات السكان من الخضار والفواكه في مكان واحد ويُعد أحد نقاط الجذب الرئيسة لاستقطاب المتسوقين والتجار والباعة ودعم الأنشطة التجارية حول محيط السوق كما يتميز بمراعاته لسهولة الحركة والتنقل من حيث الدخول والخروج لتفادي الاختناقات المرورية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>