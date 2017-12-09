لجنة المشاريع بمجلس بلدي حائل تعقد اجتماعا بشان تحسين المطبات الصناعية

اجتمع رئيس وأعضاء لجنة المشاريع بالمجلس مع مدير ادارة صيانة الطرق بالامانة لمناقشة موضوع المطبات الصناعية بشوارع المدينة وقد توصل المجتمعون الی عدة توصيات مهمة

وأفاد م. سلطان الرشيدي مدير صيانة الطرق عقب الاجتماع أن لجنة السلامة المرورية اجتمعت بذلك وأقرت حينها بازالة المطبات الغير جيدة ونفذت بطريقة غير مطابقة للمواصفات وأنها ازالت مايزيد عن 130مطب صناعي ولاتزال مستمرة في العمل علی المتبقي ..

كما أوصت اللجنة بأن تطبق المواصفات اللازمة عند انشاء مطب صناعي جديد أو استبدال مطب قديم كما أوصت اللجنة أن تقتصر تنفيذ المطبات الصناعية علی ما جاء به نصا في لائحة النظام عند الانشاء .

هذا وقد أقر الاجتماع ضرورة تحسين وضع المطبات الصناعية بالإضافة إلى مخاطبة الامانة لتنفيذ التوصيات وعمل دراسة لبعض المواضيع وإعادتها للمجلس .